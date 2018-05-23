Активнее в несколько раз: от укусов клещей пострадали более трёх тысяч южноуральцев

В Челябинской области от укусов клещей пострадали более трёх тысяч человек, из них 915 детей. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 17 южноуральцев. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. Активность клещей увеличилась в несколько раз. Если с начала сезона по 11 мая в больницы обратились 1685 человек, то с 11 по 18-е число зарегистрировали 1379 пострадавших. Лучинина отметила, что в прошлом году были практически те же показатели.

— В регионе от клещевого энцефалита привито более 111 тысяч человек, в том числе 83,7 тысячи детей, — добавила представитель надзорного ведомства. — В этом году за счёт областного бюджета вакцинируются дети трёх-четырёх лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся вторых классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

1 июня в Челябинске начнётся противоклещевая обработка. За две недели обработают более сотни участков во всех районах города — газоны, скверы, парки и микрорайоны, которые находятся на границе с лесом. О том, где проверить клеща на энцефалит и другие инфекции и за сколько это можно сделать в Челябинске, читайте в нашем материале.