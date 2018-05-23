Минздрав РФ решает вопрос об эвакуации мальчика, впавшего в кому в Португалии

Предварительный диагноз врачей — осложнение после ларингита. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили родители ребёнка. При этом, по их словам, «клиника не видит смысла в перевозке», «прогнозы неутешительные». Близкие семьи ребёнка обратились за помощью в Минздрав МЧС РФ с просьбой о помощи в его экстренной транспортировке. «Минздрав России и специалисты ФГБУ «ВЦМК „Защита“ Минздрава России контролируют состояние двухлетнего ребёнка. Ведётся активная работа по организации доставки его в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении Минздрава.