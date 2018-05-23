Уикенд Большого фестиваля мультфильмов в Москве

Большой фестиваль мультфильмов давно зарекомендовал себя как самый масштабный смотр лучшей мировой анимации. На этот раз БФМ устраивает анимационный уикенд, и большая часть программы адресована школьникам.

С них и начнем. Во-первых, хочется обратить внимание юных зрителей и их родителей, что вместе с мультфильмами приедут их создатели, с которыми можно будет поговорить и даже чему-то поучиться.

26 мая (в 15:00) состоится показ немецкого мультфильма "Петсон и Финдус. Маленький мучитель — большая дружба". Это история про старика Петсона, получившего в подарок котика (старик дал ему имя Финдус), и с той самой поры между Петсоном и Финдусом завязалась большая человеческая дружба. Фильм снят режиссером Али Самади Ахади по рассказам шведского писателя Свена Нурдквиста

пресс-служба БФМ

В основу сценария положены четыре рассказа о Петенсоне и Финдусе: "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький", "Именинный пирог", "Охота на лис" и "Чужак в огороде". Книги всемирно известного писателя Свена Нурдквиста переведены на 30 языков и удостоены многих литературных премий. Мультфильм снят в смешанной технике игрового кино и трехмерной анимации. После показа фильма состоится встреча с героями мультфильма — с Петсоном (актер Ульрих Нетен ) и Финдусом (каким образом зрителям представят котика Финдуса — держится в секрете). Главные герои ответят на вопросы зрителей. И, наверное, всех детей заинтересует вопрос — как же Финдус научился говорить?

На следующий день, 26 мая (в 17:30) будет показан знаменитый на весь мир французский мультфильм "Большой злой лис и другие сказки " Патрика Имбера и Бенжамена Реннера , известного зрителю по картине "Эрнест и Селестина". "Большой злой лис" — это три новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей сельского края. Невероятно динамичная история, наполненная яркими, необычными путешествиями, не лишенная драматизма и искрометного юмора, наверняка, покорит больших и маленьких зрителей.

пресс-служба БФМ

Все три новеллы "Большого злого лиса" основаны на комиксах аниматора и сценариста Бенжамена Реннера. В рамках этого показа состоится мастер-класс по созданию комиксов. Мультфильм "Большой злой лис и другие сказки" завоевал множество престижных наград, он попал в лог лист премии "Оскар", был удостоен премии "Сезар" (номинация "лучший анимационный фильм"), награжден премией "Annie Awards" (номинации "лучший независимый полнометражный мультфильм", "лучший персонаж", "лучший режиссер").

27 мая (в 15:.00) состоится показ полнометражного французско-датского мультфильма "Далеко на Север" и встреча с путешественником Леонидом Кругловым (фотограф, член Русского Географического Общества , этнограф, режиссер). Сам себя Леонид предпочитает называть себя путешествующим режиссером. На его счету более двадцати фотовыставок, отражающих экспедиции.

В двадцать лет (!) Леонид Круглов отправился в джунгли к папуасам Новой Гвинеи. Отважный путешественник в одном из интервью говорит:

"Все мои экспедиции проходили в регионах планеты очень удаленных или просто изолированных от влияния западной цивилизации. В местах, где сохранилась еще первобытная природная среда, влияющая на образ жизни проживающих там людей".

Леонид Круглов снял, как режиссер, документального фильма "Великий северный путь". Чтобы этот фильм состоялся, чтобы рассказать историю открытия арктических регионов России, он прошел легендарным маршрутом Семена Дежнева через самые труднодоступные районы Архангельской области и Карелии, Ямала, Полярного Урала (республика Коми), Якутии, Чукотки, Свердловской и Тюменской областей.

пресс-служба БФМ

Мультфильм "Далеко на Север" (режиссер Реми Шейе) — об отважной девочке, юной аристократке Саше (действие происходит в конце XIX века, в Санкт-Петербурге). Девочка не может смириться с мыслью, что ее любимый дедушка — прославленный исследователь Арктики, не вернулся из экспедиции. Она сбегает из дома и в одиночку отправляется на Северный полюс. Леонид Круглов поделится впечатлениями о мультфильме и расскажет о своих путешествиях.

Еще один фильм для всей семьи — "Хулиганские сказки" (Великобритания, режиссер Жан Ляшер) можно посмотреть 27 мая (в 17.30). Фильм порадует любителей сказок про Красную Шапочку, Белоснежку, трех поросят, Джека и бобовое дерево и Золушку. Из этого микса с добавлением примет современности родился яркий, смешной, увлекательный мультфильм, насыщенный неожиданными сюжетными поворотами.

Рассказчик — пожилой волк, преследующий собственные корыстные цели. В первой истории Белоснежка и Красная Шапочка становятся лучшими подружками. Но ради дружбы им приходится многое пережить. Во — второй, Джек влюбляется в свою соседку Золушку, а она на балу влюбляется в принца. Вот беда!

пресс-служба БФМ

Что касается взрослой аудитории, — БМФ предлагает провести всю ночь в кинотеатре "Октябрь". Просмотр рассчитан на пять часов, с десяти вечера и до пяти утра. В программе — лучшие зарубежные мультфильмы последних двух лет: обладатели кристаллов "Анси" и берлинских медведей, номинанты на премии "Оскар" и "Эмми", участники Каннского фестиваля. Это истории про людей и животных: о гиганте-обжоре, о спившемся барсуке, о трудностях работы дизайнера на Марсе, о женщине, потерявшей голову, о мужчинах и их страхах, о поиске Бога, об интернет-зависимости, и, конечно же, о любви.

Назовем несколько фильмов.

"Космическая прачечная" (Нидерланды, режиссер, художник Мэтью Оврей) — трогательный рассказ про склонного к суициду барана Френка, находящегося на заброшенном острове. И неожиданно он встречает свою судьбу в виде причудливого продавца, который предлагает ему подарок — несколько жизней, которые предстоит прожить в разных мирах за несколько минут.

Мультфильм "Окна" (Россия, режиссер и художник Анжелла Липская) — это наши мечты. Ведь если долго смотреть в окно, жизнь за ним кажется все удивительнее и фантастичнее.

"Парад Сати" — (Япония, режиссер, художник Коджи Ямамура) — посвящен балету. Великий японский режиссер Кодзи Ямамура поставил "балет — парад" для трех менеджеров и четырех исполнителей. Совмещая цитаты из эссе французского композитора Эрика Сати и музыку его балета "Парад", он воссоздает образы "реалистичного балета" выходя за пределы реальности.

"Ежик, который совсем не ежик" (Россия, режиссер, художник Алексей Игнатов ) — о значении творчества. Ежик и птичка благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.

"Любовь" — (Франция, режиссер, художник Река Бучи) — "энциклопедия" разной любви. Пытаясь по-новому увидеть само понятие любви, затасканное в бесконечных разговорах, режиссер в своем фильме представляет калейдоскоп ситуаций, моментов, оживших картинок, изображенных с юмором и в сюрреалистичном ключе, с лаконизмом и абсурдом.