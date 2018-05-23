Кому увеличили объемы выплат и пособий в Москве

В прошлом году столичные власти приняли решение о беспрецедентном увеличении объема выплат и пособий москвичам.

Минимальная пенсия в Москве увеличилась. Также выросли размеры выплат и пособий для ветеранов Великой отечественной войны, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и других льготных категорий горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего на соцподдержку жителей Москвы в 2018 году запланировано более 430 миллиардов рублей (в 2017 на это было определено более 390 миллиардов).

Помощь пенсионерам

Московские надбавки к пенсиям с 1 января текущего года увеличились на три тысячи рублей.

Ежемесячные выплаты ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам труда, людям, пострадавшим от политических репрессий, а также кавалерам ряда государственных наград повысились в два раза.

Кроме того, выросли ежегодные денежные «подарки» семьям-юбилярам, увеличились выплаты по случаю 55-летия супружеской жизни, 60-летия и так далее.

Поддержка многодетных и малообеспеченных детей

С 2018 года увеличились пособия на детей для малообеспеченных граждан. Так, пособие на ребенка до трех лет теперь составляет 10 тысяч рублей, а на ребенка старше трех лет — четыре тысячи рублей (до этого было две — три тысячи).

Для одиноких матерей или отцов (когда один из родителей уклоняется от алиментов), выплаты на ребенка до трех лет с трех — пяти тысяч вырастут до 15 тысяч рублей в месяц.

В дополнение к федеральному пособию родителям-москвичам однократно выплачивается еще 5, 5 тысячи рублей на первого, 14,5 тысячи рублей — на второго и последующих детей. А если рождается тройня, то семья получает 50 тысяч рублей.

Кроме того, в столице поощряют молодые семьи, у которых родился ребенок. Если обоим родителям не исполнилось 30 лет, им выплатят пятикратную величину прожиточного минимума (семикратную на второго, 10-кратную на третьего и последующих).

Соцгарантии для людей с ограниченными возможностями

С 1 января 2018 года пособие родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, выросло до 12 тысяч рублей (вместо шести тысяч).

Также для этих семей вводится новое пособие — ежегодная выплата на приобретение школьной формы (10 тысяч рублей).

Помощь детям-сиротам

В прошлом году в столице на 10 процентов увеличили размеры выплат приемным родителям, семьям-опекунам, попечителям и патронатным воспитателям. Их размер теперь составляет от 16 500 до 28 390 рублей в зависимости от возраста детей, их количества в одной семье и состояния здоровья.