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В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду
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В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду 

RT на русском 2 часа назад
В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в сыктывкарском детском саду №7, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Статья — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
В апреле в республиканскую больницу поступили семь детей, но через несколько дней их число возросло. В общей сложности пострадали 77 человек, в том числе 66 детей. Детсад закрыли на карантин. Затем специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке.
По данным Роспотребнадзора, источником инфекции был сотрудник пищеблока — носитель сальмонеллы.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.
RT на русском: последние новости
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