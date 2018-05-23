В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду

В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в сыктывкарском детском саду №7, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Статья — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

В апреле в республиканскую больницу поступили семь детей, но через несколько дней их число возросло. В общей сложности пострадали 77 человек, в том числе 66 детей. Детсад закрыли на карантин. Затем специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке.

По данным Роспотребнадзора, источником инфекции был сотрудник пищеблока — носитель сальмонеллы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.