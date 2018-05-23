Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по сбору детей в лагеря 

Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте памятку, в которой дал рекомендации родителям по сбору детей лагеря, сообщает m24.
Например, в ведомстве рассказали, что ребёнку нужно заранее напомнить о правилах совместного проживания и базовых правилах гигиены.
Также рекомендуется умеренно использовать духи и средства от насекомых.
«В закрытом помещении их запах может быть невыносим», — отмечается в сообщении.
Высокая концентрация парфюмерно-косметических средств может вызвать и аллергическую реакцию.
Кроме того, родителям советуют не привозить детям сладости и скоропортящиеся продукты. В частности, желательно отказаться от лимонадов, соков и нектаров в больших упаковках, консервов, грибов, пирожных с кремом, тортов, мясных и рыбных продуктов и еды домашнего приготовления.
Роспотребнадзор рекомендует привозить небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. Все продукты должны быть свежими.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что детские лагеря и санатории в Удмуртии обязали получить санэпидзаключения.