Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по сбору детей в лагеря

Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте памятку, в которой дал рекомендации родителям по сбору детей лагеря, сообщает m24.

Например, в ведомстве рассказали, что ребёнку нужно заранее напомнить о правилах совместного проживания и базовых правилах гигиены.

Также рекомендуется умеренно использовать духи и средства от насекомых.

«В закрытом помещении их запах может быть невыносим», — отмечается в сообщении.

Высокая концентрация парфюмерно-косметических средств может вызвать и аллергическую реакцию.

Кроме того, родителям советуют не привозить детям сладости и скоропортящиеся продукты. В частности, желательно отказаться от лимонадов, соков и нектаров в больших упаковках, консервов, грибов, пирожных с кремом, тортов, мясных и рыбных продуктов и еды домашнего приготовления.

Роспотребнадзор рекомендует привозить небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. Все продукты должны быть свежими.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что детские лагеря и санатории в Удмуртии обязали получить санэпидзаключения.