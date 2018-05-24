Творчество и образование. Что детей ждет в волгоградских лагерях?

Летом в лагерях Волгоградской области отдохнёт и оздоровится 90 000 детей, а в течение всего 2018 года — более 140 000. На эти цели из областного бюджета выделили 543 миллиона рублей, что на 26,7 миллиона больше, чем в 2017 году.

Какие программы ждут детей в соответствии с их интересами, предусмотрены ли для них льготы, какие проверки пройдут в оздоровительных учреждениях, а также как выбрать хороший лагерь и подготовить ребёнка к нему?

Кто контролирует?

Недавно в организации детского оздоровительного отдыха произошли изменения — теперь её на федеральном уровне курирует Минобрнауки РФ , а на региональном — сразу два уполномоченных органа: областные комитеты образования, науки и молодёжной политики, а также социальной защиты. Нововведения заключаются ещё и в том, что чиновники ввели понятие государственного и общественного контроля и уточнили сферы ответственности разных уровней власти и структур, общие требования к лагерям, в том числе требования по обеспечению их безопасности.

«В 2018 году в Волгоградской области также был принят единый закон об отдыхе и оздоровлении. В рамках него уполномоченные органы стали вести реестр лагерей. Сейчас в нем числятся 734 организации. Перед тем, как отправить ребёнка в лагерь, узнайте, есть ли он в реестре, поскольку это является гарантией безопасности. Найти его можно на нашем сайте», — добавляет председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина

Рособрнадзора, Вопросы безопасности лагерей курируются межведомственными комиссиями. Они проверяют готовность детских оздоровительных организаций к работе вместе с представителями Общественной палаты и общественных организаций, сотрудниками Росздравнадзора МЧС и не только.

Что за проверки ждут лагеря?

Проверки оздоровительных организаций уже начались и продолжатся до осени. «Особое внимание специалисты уделяют загородным лагерям. Они смотрят на качество водоснабжения, дезинфекционные мероприятия, бактерицидные обработки территорий, наличие санэпидзаключений на пляжи. Кроме того, контролируются бассейны, пищеблоки и не только. До начала летней оздоровительной кампании все лагеря должны получить заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, иначе их не откроют», — отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, главный государственный санитарный врач региона Ольга Зубарева

Внеплановые проверки в лагерях проводят и сотрудники МЧС.

«Специалисты проверяют работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, технической противопожарной защиты и т. п., смотрят на то, как убираются территории оздоровительных организаций — ликвидируется ли сухостой, идут ли опашки. В каждой смене запланировано проведение пожарно-тактических учений и отработка плановой эвакуации», — отмечает начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Проверяют лагеря и общественники. «У нас в регионе есть НКО „Ассоциация организаторов детского отдыха Волгоградской области“. Её представители будут контролировать оздоровительные учреждения, находить точки соприкосновения между родителями и лагерями», — отмечает директор МУ «Городской оздоровительный центр для детей и молодёжи „Орлёнок“ Ольга Казакова . Кроме того, детские организации проверяют члены Общественной палаты. „Их контроль проходит неформально. Специалисты общаются с детьми, изучают организованный им досуг, ходят в столовую и т. п. “, — добавляет Ольга Казакова. Так, в одном только „Орлёнке“ летом пройдет 6 плановых и 17 внеплановых проверок.

Как получить льготную путёвку?

»Если ребёнок входит в состав общественной детской организации, является воспитанником муниципальной школы, показывает определённые достижения в той или иной сфере, то 70% расходов на его путёвку оплачивает государство за счёт средств бюджета, а 30% — его родители», — отмечает Лариса Савина. Чтобы вашему ребенку её выделили, обратитесь в центр соцзащиты по месту проживания.

100%-ю льготу по новому закону теперь получают по принципу адресности и нуждаемости. Её предоставляют, к примеру, для ребятишек, которых воспитывают одинокие родители, многодетные семьи и т. п. Для получения таких льгот необходимо обращаться в органы местного самоуправления.

Если родители детей, которые имеют право на льготу, уже приобрели путёвку и полностью её оплатили, то они могут обратиться по окончании смены в МФЦ, и им выплатят компенсацию в расчете 351 рубль за день, проведённый ребёнком в лагере.

В полномочиях комитета социальной защиты находится организация дневного отдыха для особых категорий детей: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, безнадзорных. В этом году впервые будет использована такая система распределения путёвок для них, как сертификат. «Родители или опекуны детей, которые будут отдыхать в Волгоградской области, смогут самостоятельно выбирать учреждение отдыха. Принцип выбора поставщика услуг теперь смещается от органов власти к законным представителям ребёнка. Получить сертификат можно в центре соцзащиты по месту проживания», — отмечает первый зампредседателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области Андрей Кагитин.

Для получения путёвки необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, копию медполиса, медсправку, иногда копии дипломов и грамот ребёнка за достижения в учёбе, общественной работе и т. п.

Какие смены есть в лагерях?

В этом году в летних лагерях предусмотрено четыре смены по восьми направлениям. «Загородный лагерь — это теперь новое пространство. Оздоровительные учреждения пошли по пути получения лицензии дополнительного образования. Ребёнок, приезжая в загородный лагерь, сам выбирает ту или иную программу в зависимости от интересов», — отмечает Лариса Савина. Детей ждут экологические направления, гражданско-патриотические, добровольческие, трудовые, роботехнические, а также направления для воспитанников полицейских, кадетских и казачьих классов и т. п.

«Мы вместе с ВолГУ разработали пилотную программу дополнительного образования «Зелёная волна». В программу смены входят занятия по дисциплинам общеобразовательного цикла, которые ведут преподаватели университета. Еще 560 ребят примут участие в смене «Гениум» — ученики 9, 10 и 11-х классов под руководством педагогов будут готовиться к олимпиадам по нескольким предметам: географии, биологии, математике, информатике, физике», — поясняет Лариса Савина. В этом году для детей откроется смена «Юные друзья пожарных», в течение которой те узнают о службе в МЧС, научатся пользоваться первичными средствами пожаротушения, эвакуироваться и т. п.

В «Орлёнке» для детей преду­смотрены даже экскурсионные программы в музеи и не только.

Каким образом выбрать хороший лагерь?

Как уже говорилось выше, посмотрите реестр лагерей, т. к. в него входят проверенные организации. Он есть на сайте областного комитета образования. Если вам какой-то из них понравился, найдите его сайт в интернете. Почитайте в сети отзывы о лагере, посмотрите, что о нём пишут в соцсетях. Можете даже съездить туда, осмотреть корпуса, условия, в которых отдыхают дети.

При выборе лагеря также отталкивайтесь от интересов ребёнка. Решите, хотите вы отдать его в пришкольный или загородный, если последний, то в стационарный или палаточный. Потом определитесь с программой.

Как подготовить ребёнка к лагерю?

— Перед отъездом в лагерь объясните ребёнку необходимость соблюдения правил пребывания там. Они должны быть прописаны в вашем договоре, заключённом с учреждением. Напомните ребёнку и о соблюдении правил личной гигиены, чтобы он не пользовался чужими полотенцами, расчёсками, щётками и никому не давал свои.

— Объясните ребёнку, что если ему что-то не нравится в лагере или если его кто-то обижает, то ему стоит обратиться к педагогам, вожатым. Если он вдруг получит в лагере ушиб, рану, то не нужно бояться подойти к медсестре.

— Нельзя нарушать санитарные правила и самим родителям: не давайте детям с собой в лагерь продукты, особенно курицу-гриль, колбасы и т. п.

— Если ребёнок с первых дней пребывания в лагере звонит вам, плачет, просится домой, не бросайтесь тут же его забирать, подождите пару дней — неделю. Некоторые дети не сразу привыкают к смене обстановки, и им нужно время на адаптацию.

Материал подготовлен в рамках проекта «Новый день»