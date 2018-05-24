В аэропортах Германии стали отлавливать школьников

Руководство немецких школ обратилось к сотрудникам полиции в аэропортах с просьбой проверять всех несовершеннолетних. Администрацию учебных заведений возмутило, что в последние годы родители стали активно забирать детей на отдых вне каникул, сообщает «Дети@mail.ru» со ссылкой на "The Guardian"

В Германии к школьным прогулам относятся крайне строго. Дети старше 9 лет не могут уехать с родителями без официального разрешения школы. В противном случае мамы и папы могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

В отдельных землях страны штрафы за прогулы детей варьируются по-разному. Однако в случае неоднократных нарушений, родители могут быть наказаны даже тюремным заключением.

Чаще всего подобное происходит, когда родители, стремясь выбрать более удачное и дешёвое время для выезда на отдых, забирают детей ближе к началу или концу учебного года. Именно в это время школы наиболее пристально следят за посещением учеников и даже обращаются за помощью к сотрудникам полиции.

Теперь в аэропортах правоохранители будут иметь право попросить родителей предъявить документ объясняющий отсутствие детей на занятиях. В случае нарушения полиция разрешит семье отбыть, но по возвращении родителей обяжут выплатить штраф.

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Фото: rusbestrailways.ru