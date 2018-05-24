Ещё
В аэропортах Германии стали отлавливать школьников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В аэропортах Германии стали отлавливать школьников 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Руководство немецких школ обратилось к сотрудникам полиции в аэропортах с просьбой проверять всех несовершеннолетних. Администрацию учебных заведений возмутило, что в последние годы родители стали активно забирать детей на отдых вне каникул, сообщает «Дети@mail.ru» со ссылкой на "The Guardian".
В Германии к школьным прогулам относятся крайне строго. Дети старше 9 лет не могут уехать с родителями без официального разрешения школы. В противном случае мамы и папы могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
В отдельных землях страны штрафы за прогулы детей варьируются по-разному. Однако в случае неоднократных нарушений, родители могут быть наказаны даже тюремным заключением.
Чаще всего подобное происходит, когда родители, стремясь выбрать более удачное и дешёвое время для выезда на отдых, забирают детей ближе к началу или концу учебного года. Именно в это время школы наиболее пристально следят за посещением учеников и даже обращаются за помощью к сотрудникам полиции.
Теперь в аэропортах правоохранители будут иметь право попросить родителей предъявить документ объясняющий отсутствие детей на занятиях. В случае нарушения полиция разрешит семье отбыть, но по возвращении родителей обяжут выплатить штраф.
Читайте нашу статью каникулах: Самые долгожданные каникулы — как провести их незабываемо?
Фото: rusbestrailways.ru
Аист на крыше: последние новости
Почему ребёнок спит с приоткрытыми глазами или открытым ртом Как распознать колики и помочь своему ребёнку Евросоюз запретил детям регистрироваться в интернете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение