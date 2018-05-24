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Приставы хитростью забрали ребенка у страдающей психическим заболеванием матери в Находке
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Приставы хитростью забрали ребенка у страдающей психическим заболеванием матери в Находке 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Больная женщина отказывалась добровольно передать ребенка бабушке и не открывала дверь. Приставы пошли на хитрость: сотрудник «Почты России» постучал в дверь женщины и заявил, что принес почтовое извещение. Когда женщина открыла дверь, приставы сразу пресекли агрессивные действия с ее стороны и в присутствии психолога забрали малыша.
«Сам процесс передачи мальчика прошел спокойно и без каких-либо осложнений. Внук с удовольствием ушел вместе с бабушкой», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На Кубани 8 мая в станице Еремизино‐Борисовское восьмиклассник стеклом порезал горло 12 летней девочке. От рук нападавшего ранее уже пострадали старшая сестра девочки и ее брат. Правоохранители разбираются в причинах происшествия.
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