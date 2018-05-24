Приставы хитростью забрали ребенка у страдающей психическим заболеванием матери в Находке

Больная женщина отказывалась добровольно передать ребенка бабушке и не открывала дверь. Приставы пошли на хитрость: сотрудник « Почты России » постучал в дверь женщины и заявил, что принес почтовое извещение. Когда женщина открыла дверь, приставы сразу пресекли агрессивные действия с ее стороны и в присутствии психолога забрали малыша.

«Сам процесс передачи мальчика прошел спокойно и без каких-либо осложнений. Внук с удовольствием ушел вместе с бабушкой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На Кубани 8 мая в станице Еремизино‐Борисовское восьмиклассник стеклом порезал горло 12 летней девочке. От рук нападавшего ранее уже пострадали старшая сестра девочки и ее брат. Правоохранители разбираются в причинах происшествия.