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Спортивные соревнования дошкольников в провинции Хунань
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Спортивные соревнования дошкольников в провинции Хунань 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.
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