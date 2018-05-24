Спортивные соревнования дошкольников в провинции Хунань

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая / Синьхуа / — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 23 мая /Синьхуа/ — В одном из детских садов городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/ сегодня прошли спортивные соревнования для ребятишек и их родителей. Так весело и со смехом здесь отметили приближение Международного дня защиты детей /1 июня/.