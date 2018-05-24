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Лечила алкоголем: жительница Башкирии пойдет под суд за то, что спаивала двухлетнюю дочь
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Лечила алкоголем: жительница Башкирии пойдет под суд за то, что спаивала двухлетнюю дочь 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В городе Учалы на скамье подсудимых окажется 35-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком обращении.
Дело в том, что женщина не заботилась о двухлетней дочке. Она не обеспечивала ребенка, грубо и жестоко обращалась с малышкой, выпивала на ее глазах. А в апреле и вовсе едва не погубила жизнь девочки. Когда ребенок заболел и стал тяжело дышать, нерадивая мать не повела чадо в больницу. Она принялась поить малышку водкой. В итоге девочку госпитализировали со страшными диагнозами: менингоэнцефалит с двусторонней пневмонией и истощение организма из-за плохого питания. Учалинские медики были вынуждены отправить больного ребенка в Уфу, чтобы его спасали лучшие врачи республики.
— Оказалось, что женщина еще и многодетная мать. Один ее ребенок находится в приюте, другие — на лечении в учалинской больнице, — рассказали в прокуратуре. — Обвиняемая свою вину полностью признала.
Уголовное дело направили мировому судье. А органы опеки написали заявление об ограничении женщины в родительских правах.
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