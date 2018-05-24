«33 коровы! Шедевр родился новый!». Выбираем победителя!

А вы знали, что 1 июня — дата, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока (World Milk Day)? К этим двум праздникам редакция АиФ-Алтай приурочила новый конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!».

Мы предложили детям пофантазировать на тему молока и нарисовать для нас тематические рисунки. Что из этого получилось — смотрите в фотогалерее.

И не забывайте голосовать, ведь победителя конкурса ждут классные призы:

Вкусный подарок от Барнаульского молочного комбината. Подарочный сертификат от Профессорской клиники Алтайского государственного медицинского университета на ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов для детей. Специальный приз от газеты АиФ-Алтай.

Голосование завершится в 00:00 часов 30 апреля. Желаем удачи!