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«33 коровы! Шедевр родился новый!». Выбираем победителя!
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«33 коровы! Шедевр родился новый!». Выбираем победителя! 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
А вы знали, что 1 июня — дата, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока (World Milk Day)? К этим двум праздникам редакция АиФ-Алтай приурочила новый конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!».
Мы предложили детям пофантазировать на тему молока и нарисовать для нас тематические рисунки. Что из этого получилось — смотрите в фотогалерее.
И не забывайте голосовать, ведь победителя конкурса ждут классные призы:
Вкусный подарок от Барнаульского молочного комбината. Подарочный сертификат от Профессорской клиники Алтайского государственного медицинского университета на ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов для детей. Специальный приз от газеты АиФ-Алтай.
Голосование завершится в 00:00 часов 30 апреля. Желаем удачи!
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