Настоящее и будущее детей с аутизмом обсудят в Москве

Проблемы расстройства аутистического спектра (РАС) и новейшие подходы к его лечению обсудят мировые эксперты на II Конгрессе по психическому здоровью в Москве.

Конгресс состоится 5−7 октября этого года в столичным Центре международной торговли , и тема аутизма и его лечения станет на нем одной из центральных. В рамках конгресса пройдет международная конференция «Образовательные аспекты аутизма в жизненном цикле человека».

По данным ВОЗ, сегодня РАС страдает 1 из 160 детей в мире. Серьезной проблемой в странах Центральной и Восточной Европы, по мнению экспертов, является недостаточная выявляемость таких детей со специальными потребностями. «В мире по-прежнему остается проблемой реализация государственных программ, направленных на комплексные интегрированные междисциплинарные подходы к ранней диагностике РАС, своевременному вмешательству, реабилитации и социализации в течение жизненного цикла с учетом взаимодействия систем здравоохранения, социальной защиты, образования, финансов, — говорит Барбара Чезел, уполномоченная Министерства социальных ресурсов Венгрии, основатель и директор Центра раннего вмешательства (Будапешт) — Это приводит к тому, что семьям, в которых есть дети с аутизмом, не хватает ресурсов и навыков для того, чтобы узнать, как развивать своих детей и какое будущее для них ожидать».

Отдельно на конференции будет обсуждаться тема инклюзивного образования, крайне необходимого детям-аутистам, а также подготовки специалистов для работы с ними. По результатам работы Конгресса будет принята международная декларация «Образование и психическое здоровье», в которой большое внимание будет уделено проблеме РАС.

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