Родителей костромских подростков, которые гуляли на крыше многоэтажки, отчитали

Костромские правоохранители провели проверку сообщения о том, что дети имеют доступ к крыше дома №27А на улице Индустриальной. Мальчиков 13 и 14 лет там заметили прохожие, сообщает областная прокуратура

Дети узнали о свободном доступе на крышу от знакомых и не раз залезали туда через открытый люк. Стоит отметить, что на крышу дома не имеют права подниматься люди, не имеющие отношения к технической эксплуатации и ремонту здания. Более того, люк всегда должен быть закрыт на замок.

Руководителю управляющей компании, которая обслуживает дом, внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

С подростками правоохранители провели беседу и объяснили, что подобные затеи угрожают их жизни. Родителей же попросили усилить контроль за поведением детей. Информацию о поведении мальчиков направили в их школы.