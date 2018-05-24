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Родителей костромских подростков, которые гуляли на крыше многоэтажки, отчитали
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Родителей костромских подростков, которые гуляли на крыше многоэтажки, отчитали 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские правоохранители провели проверку сообщения о том, что дети имеют доступ к крыше дома №27А на улице Индустриальной. Мальчиков 13 и 14 лет там заметили прохожие, сообщает областная прокуратура.
Дети узнали о свободном доступе на крышу от знакомых и не раз залезали туда через открытый люк. Стоит отметить, что на крышу дома не имеют права подниматься люди, не имеющие отношения к технической эксплуатации и ремонту здания. Более того, люк всегда должен быть закрыт на замок.
Руководителю управляющей компании, которая обслуживает дом, внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.
С подростками правоохранители провели беседу и объяснили, что подобные затеи угрожают их жизни. Родителей же попросили усилить контроль за поведением детей. Информацию о поведении мальчиков направили в их школы.
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