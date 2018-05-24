Саратовцев научат не терять своих детей

Саратовцев научат не терять своих детей, расскажут, что делать в опасных ситуациях, как обезопасить ребёнка, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» при поддержке «Городского молодежного центра» проведут масштабное мероприятие, сообщила пресс-служба «ГМЦ».

Организаторы сообщают, что 25 мая 2018 года с 12.00 до 15.00 часов в сквере им. Братьев Никитиных будут работать несколько площадок на которых расскажут про безопасность детей, выдадут памятки родителям и их детям с рекомендациями поведения в опасных ситуациях, также наглядно покажут «Куда уходят дети», научат из бумаги делать символ Дня пропавших детей синюю незабудку. На протяжении всего мероприятия будет организована концертная программа, в завершении планируется запуск шаров в память о пропавших и погибших детях.