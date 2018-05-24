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В Вязниковском районе мужчину осудили за изнасилование пятилетней девочки
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В Вязниковском районе мужчину осудили за изнасилование пятилетней девочки 

АиФ Владимир 46 минут назад
Фото: АиФ Владимир
20-летнего жителя Вязниковского районе осудили за изнасилование пятилетней девочки, передает региональный Следственный комитет.
Он проведет в колонии строгого режима 13,5 лет.
Следствие установило, что молодой человек вместе с супругой жил в общежитии. Подруга жены периодически оставляла у них в гостях свою маленькую дочь. Мужчина, пользуясь доверием ребенка, трижды изнасиловал её — дважды в июне 2016 года на территории общежития и в апреле 2017 года на территории заброшенного детского сада.
За семье потерпевшей девочки, где воспитывается еще двое детей, установлен постоянный контроль.
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