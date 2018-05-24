В Вязниковском районе мужчину осудили за изнасилование пятилетней девочки

20-летнего жителя Вязниковского районе осудили за изнасилование пятилетней девочки, передает региональный Следственный комитет

Следствие установило, что молодой человек вместе с супругой жил в общежитии. Подруга жены периодически оставляла у них в гостях свою маленькую дочь. Мужчина, пользуясь доверием ребенка, трижды изнасиловал её — дважды в июне 2016 года на территории общежития и в апреле 2017 года на территории заброшенного детского сада.

За семье потерпевшей девочки, где воспитывается еще двое детей, установлен постоянный контроль.