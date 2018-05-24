10 ресторанов с верандами и развлечениями для детей

По-настоящему удачная веранда — это когда много пространства, ощущение лета и вкусная еда. Мы выбрали 10 заведений, в которых все это есть.

Простые вещи New Vintage

Светлая веранда, спрятанная в маленьком дворике и, утопающая в цветущей сирени и каштанах. Здесь можно буржуазно провести половину субботы, изучая внушительных размеров винную карту, и зная, что ребенок не убежит со двора — веранда спрятана от проезжей части. Специального детского меню нет, зато есть доступные детскому пониманию блюда: щавелевый суп на курином бульоне (390 рублей), фермерский цыпленок с полентой и молодым зеленым горошком (590 рублей) или бефстроганов с грибами и сливочным соусом (750 рублей). По выходным детей развлекают кулинарными мастер-классами или выдуванием мыльных пузырей.

1-я Брестская, 41 Дом 12

Ресторан в Мансуровском переулке, веранда которого выходит в глухой уютный двор с деревьями и дорожками. По выходным тут показывают детское кино, так что ребенка можно накормить куриным шницелем (450 рублей), пончиками чуррос со сметаной и джемом (200 рублей) и усадить смотреть какого-нибудь «Багдадского вора», а после отправить во двор прыгать в резиночку. В «Доме 12» все друг друга знают, поэтому дети посетителей быстро сбиваются в команду и не скучают.

Сыроварня на Красном Октябре Мансуровский пер., 12

Уютный закрытый двор с настоящей детской площадкой. Можно залезть в двухэтажный деревянный домик с горкой, можно участвовать в мастер-классах, которые тут регулярно устраивают в детском уголке, а можно остаться с родителями, и томно возлежать в соломенном кресле в ожидании котлет из индейки с картофельным пюре (650 рублей) или пиццы «Маргарита» (400 рублей).

Берсеневский пер., 2, стр. 1 Март

Кафе при Музее современного искусства на Петровке. Тут часто показывают детские спектакли, устраивают всевозможные мастер-классы, но даже если вы окажетесь в «Марте» в промежутке между детскими развлечениями, ребенку все равно будет чем заняться. Двор кафе наводнен истуканами работы скульптора Зураба Церетели и разглядывать их не менее интересно, чем, например, готовить бублики. За расписанием детских развлечений следите в соцсетях «Марта».

Петровка, 25, стр. 1 Эларджи

Проверенное годами грузинское кафе, чья веранда находится в маленьком арбатском дворе. Детям выделен отдельный угол, где их и накормят (есть детское меню с домашней лапшой (240 рублей), хинкали из говядины (60 рублей за штуку) или пельменями (280 рублей) и развлекут. Каждые выходные с 14.00 по 18.00 тут устраивают анимационные программы, а по воскресеньям в 16:00 начинаются кулинарные мастер-классы, проводимые профессиональными поварами. А еще тут живут кролики, отнимающие у аниматоров половину аудитории.

Гагаринский пер., 15 а Одесса-мама в Кривоколенном

Ресторан одесской кухни, где почти все позиции из меню спокойно вписываются в детские представления о прекрасном: вареники с вишней (330 рублей), борщ с говядиной и фасолью (430 рублей) или котлеты из индейки (430 рублей). После обеда детей развлекать не надо, с этим они тут справляются сами — прямо в двух шагах от веранды установлена серьезная детская площадка, где дети висят вниз головой и хохочут.

Кривоколенный пер., 10 Lavkalavka

Ресторан русской кухни, открытый фермерским кооперативом Lavka-lavka. Ресторан находится во дворах на Петровке, машин там нет, поэтому ребенка можно смело выпустить с веранды во двор. По праздникам и выходным дети развлекаются с аниматорами или все вместе что-нибудь готовят. Детского меню нет, зато есть легко узнаваемые и любимые детьми суп из курицы (550 рублей), куриная грудка (750 рублей) и обожженный молодой картофель (550 рублей). Цены высокие, зато готовят тут действительно из отборных фермерских продуктов.

Петровка, 21-2 32.05

Кафе в центре города, круглогодично осаждаемое родителями с детьми. Более удобного места для семейного обеда не придумать. Находится «32.05» в глубине парка, где нет и не может быть машин, зато по соседству есть одна из лучших в городе детских площадок. Отдельного детского меню не существует, но дети с удовольствием поедают домашний свекольник (280 рублей), куриные котлеты (390 рублей— к котлетам прилагается домашняя аджика, от которой можно отказаться), чизбургер из говяжьей вырезки (600 рублей) или кукурузу на гриле (250 рублей).

Каретный ряд, 3 Gilda

Одна из самых эффектных террас в Москве расположена на нависающей над Патриаршим прудом площадке. Тут дорого и иногда слишком чинно, но нарядные посетители на фоне красивого пруда заставляют детей держать спину ровно и придают обеду небывалую торжественность, о которой в будни можно только мечтать. Пока родители едят ризотто с крабом, дети налегают на рыбный суп (1100 рублей) или на спагетти с морепродуктами (1200 рублей), а после обеда тайно кормят местных лебедей оболочкой от профитролей (350 рублей).

Б. Патриарший, 7, стр. 1 На свежем воздухе

Самая высокая и самая впечатляющая терраса в городе. «На свежем воздухе» находится на крыше небоскреба в Сити и открывается она только в теплое время года. Развлекать детей тут не нужно — они надолго зависают у окон и отвлечь их можно только куриными котлетками (570 рублей), пастой с креветками и томатами (1130) или фисташковым рулетом (670 рублей).

1-й Красногвардейский проезд, 21/2, башня ОКО