Аварийные детские площадки Ставрополя проверила прокуратура

Детские площадки Октябрьского района Ставрополя признали аварийными, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе районной прокуратуры

Прокуратура проверила детские площадки на Прикумском проезде, проспекте Карла Маркса и улице Коста Хетагурова. Из-за нарушения правил благоустройства и национального стандарта площадки признаны небезопасными для детей.

Прокуратура Октябрьского района вынесла представление главе администрации Октябрьского района и взяла на контроль устранение нарушений на детских площадках.