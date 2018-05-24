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Аварийные детские площадки Ставрополя проверила прокуратура
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Аварийные детские площадки Ставрополя проверила прокуратура 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Детские площадки Октябрьского района Ставрополя признали аварийными, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе районной прокуратуры.
Прокуратура проверила детские площадки на Прикумском проезде, проспекте Карла Маркса и улице Коста Хетагурова. Из-за нарушения правил благоустройства и национального стандарта площадки признаны небезопасными для детей.
Прокуратура Октябрьского района вынесла представление главе администрации Октябрьского района и взяла на контроль устранение нарушений на детских площадках.
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