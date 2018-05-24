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В Дагестане планируют открыть первое в России кафе, где будут работать инвалиды
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В Дагестане планируют открыть первое в России кафе, где будут работать инвалиды 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Социальное кафе, в котором будут работать люди с ограниченными возможностями здоровья, планируют открыть в Дагестане. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.
"Суть этого проекта состоит в том, что почти весь персонал кафе будет состоять из людей с ограниченными возможностями здоровья. Главным образом он направлен на социальную адаптацию и интеграцию людей с особенностью развития в обществе", — сказал представитель ведомства.
По его словам, перспективу реализации этого проекта врио главы минтруда Дагестана Расул Ибрагимов обсудил с руководителем региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слез» Айшат Гамзаевой.
"Расул Ибрагимов отметил особую значимость данного проекта и пообещал оказать всю возможную поддержку в его реализации", — сообщили в министерстве региона, добавив, что «аналогов такого проекта в России еще нет».
По словам Гамзаевой, кафе будет полностью отвечать требованиям «безбарьерной среды».
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