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Перед стартом форума «Сообщество» члены ОП РФ встретятся с жителями Югры
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Перед стартом форума «Сообщество» члены ОП РФ встретятся с жителями Югры 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
30-31 мая в Ханты-Мансийске состоится форум «Сообщество», посвященный теме «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи».
29 мая, в его преддверии, члены Общественной палаты РФ проведут день, работая на выезде, общаясь с жителями Югры, сообщает пресс-служба ОП РФ.
Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетит несколько учреждений дошкольного дополнительного образования и выяснит, кто работает лучше: частные, бюджетные или некоммерческие организации.
"Мы поговорим о том, как частный бизнес это поддерживает, какие опции дает родителю, расширяет свободу выбора. Может быть, и за счет этого и обычные сады начинают работать лучше и качественнее", — отметила Зимина.
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор проверит жилищно-коммунальную сферу. Перед этим он встретится с жителями города, чтобы услышать о проблемах, с которыми они сталкиваются в этой области.
С молодежью города встретится член профильной комиссии Артем Метелев, который откроет сезон для занятий по программе «Лыжи мечты. Ролики». В мероприятии будут участвовать юные спортсмены и семьи с детьми с инвалидностью.
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