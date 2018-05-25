Перед стартом форума «Сообщество» члены ОП РФ встретятся с жителями Югры

30-31 мая в Ханты-Мансийске состоится форум «Сообщество», посвященный теме «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи».

29 мая, в его преддверии, члены Общественной палаты РФ проведут день, работая на выезде, общаясь с жителями Югры, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетит несколько учреждений дошкольного дополнительного образования и выяснит, кто работает лучше: частные, бюджетные или некоммерческие организации.

"Мы поговорим о том, как частный бизнес это поддерживает, какие опции дает родителю, расширяет свободу выбора. Может быть, и за счет этого и обычные сады начинают работать лучше и качественнее", — отметила Зимина.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор проверит жилищно-коммунальную сферу. Перед этим он встретится с жителями города, чтобы услышать о проблемах, с которыми они сталкиваются в этой области.