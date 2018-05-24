В Сургуте прошёл форум «Югра многодетная»

На первый окружной слёт в Сургут приехали порядка ста участников из многих районов Югры, среди главных участников дети и их мамы и папы. Форум приурочен к Десятилетию детства, объявленного президентом России и направлен на поддержку семьи, семейных ценностей, материнства и отцовства.

Инициатором проведения форума «Югра многодетная» стал департамент социального развития Югры.

Организаторы форума поделили его на две части. Первая была направлена больше на детей с участием их родителей, где проводились различные мастер-классы, на которых дети могли примерить на себя профессию повара, флориста и визажиста. Также у участников была уникальная возможность взять первые уроки мультипликационного мастерства и познакомиться с робототехникой.

В рамках второй части проходили различные сессии, на которых обсуждали важные вопросы о семье и об ответственном подходе к родительским обязанностям, сохранения и возрождения традиционных семейных ценностей, сообщает ugra-news.ru.

Председатель общественной организации «Многодетки из Югры», депутат городской думы и мама семи детей, трое из которых являются приёмными, поделилась своим мнением о важности проведения таких мероприятий: «Подобные форумы весьма актуальны. У родителей многодетных семей немало проблем, когда многодетные семьи не могут получить в полной мере субсидии, компенсации, потому что ограничены такими нормативами, как ценз оседлости. И ответ зачастую можно найти в рамках обсуждений именно на таких форумах».

Отметим, что на территории автономного округа около 26 тысяч многодетных семей. Ещё несколько лет назад их количество было в двое меньше.