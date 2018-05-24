Ребёнка псковички перевели в другой детсад через два часа после обращения на сайт губернатора 

Псковичка Екатерина А. обратилась на официальный сайт врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она рассказала, что её старший ребёнок ходит в детский сад №21, туда же она хотела определить и младшего ребёнка. Однако второго ребенка женщины распределили в детский сад №34. Она спросила, почему при распределение в сад не учитывают, куда ходит старший ребенок в семье, потому что родителям это неудобно. Проблема решилась через два часа после обращения. «По информации специалистов управления образования администрации города Пскова вопрос о переводе младшего ребенка в МБДОУ „Детский сад № 21“, которое посещает старший ребенок, решен. Ваше заявление о переводе будет рассмотрено в приоритетном порядке. До начала 2018/2019 учебного года перевод будет осуществлен», — заявил начальник Госуправления образования Псковской области Александр Седунов, когда женщина уже отписалась в комментариях, что проблема решена.