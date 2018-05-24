Актриса Захарова: В «Артеке» каждый может развить творческие способности

В день рождения Пушкина 6 июня на Красной площади в Москве пройдут выступления победителей Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Финал конкурса прошел в середине мая в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В канун финала участники медиаотряда «Полевой» в медиа-кампусе «Артека» и МИА «Россия сегодня» поговорили о творческом развитии детей с членом жюри конкурса, актрисой театра и кино Еленой Захаровой

— Елена Игоревна, что представляет собой «Живая классика»?

— «Живая классика» — это грандиозный проект, который охватывает 83 региона России и 53 страны мира. Конечно, это колоссальная идея — собрать детей со всего мира, которые вдохновенно читают отрывки из литературных произведений. В этом году конкурс проходит в «Артеке», после этого будем ждать выступления победителей на Красной площади в Москве.

— Каково, на ваш взгляд, значение конкурса?

— Участвовать в таком проекте полезно и интересно для детей. Они больше читают и развиваются, учитывая то, что конкурсная программа должна выходить за рамки школьной. Кроме этого, мне кажется, такие конкурсы помогают развитию актёрских качеств, что очень важно для детей, которые хотят стать в будущем артистами.

— О чем бы вы хотели рассказать артековцам?

— Очень важно научиться трудолюбию и поверить в себя. Это действительно необходимо, хотя и кажется общими словами. Об этом вам скажет любой человек, который добился чего-то в жизни.

— Какое впечатление произвел на вас «Артек»?

— Я была здесь много раз на кинофестивалях и конкурсах. «Артек» — это потрясающее место, здесь уникальная природа и ландшафт. Я мечтала попасть сюда в детстве, но, к сожалению, тогда это было почти невозможно. И я очень рада, что могу приезжать сюда сейчас.

Мне кажется дети отсюда возвращаются совершенно другими, обогащенными и повзрослевшими. Мне очень нравится общаться с артековцами, они задают интересные и умные вопросы, благодаря им я еще раз погрузилась в те моменты моей жизни, которые мне особенно дороги.

— Как вы считаете, какой вклад несёт «Артек» в развитие творческих способностей детей?

— Очень большой вклад! Здесь есть студии детского творчества, различные конкурсы и кинофестивали. Каждый ребёнок может попробовать себя практически во всем и открыть в себе что-то новое.