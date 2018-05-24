В Нижегородской области на ребенка упали металлические ворота

Футбольные металлические ворота упали на восьмилетнего мальчика на дворовой площадке на улице Чайковского в городе Бор, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

По данным следствия, 21 мая на дворовой площадке дети играли в футбол. Во время игры ребята решили передвинуть металлические ворота, но из-за неровности площадки они упали и придавили восьмилетнего школьника.

Следователи установили, что площадка не была оборудована для игры в футбол. Сейчас выясняется, кто несет ответственность за эксплуатацию футбольных ворот и кому они принадлежат. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.