Школьника придавило металлическими воротами на Бору

Вечером 21 мая на улице Чайковского в городе Бор на 8-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.

По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, 21 мая на дворовой площадке мальчики играли в футбол. Они решили передвинуть металлические ворота, они упали и придавили 8-летнего ребенка. Школьник госпитализирован в реанимацию городской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Установлено, что площадка, на которой произошло ЧП, не была специально оборудована для игры в футбол. Следователи изъяли ворота, выясняется, кто несет ответственность за их эксплуатацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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