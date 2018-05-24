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Школьника придавило металлическими воротами на Бору
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Школьника придавило металлическими воротами на Бору 

Vgoroden.ru 4 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Вечером 21 мая на улице Чайковского в городе Бор на 8-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.
По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, 21 мая на дворовой площадке мальчики играли в футбол. Они решили передвинуть металлические ворота, они упали и придавили 8-летнего ребенка. Школьник госпитализирован в реанимацию городской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Установлено, что площадка, на которой произошло ЧП, не была специально оборудована для игры в футбол. Следователи изъяли ворота, выясняется, кто несет ответственность за их эксплуатацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Сарове 11-летний велосипедист попал под колеса иномарки.
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