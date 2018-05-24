Дошколята простятся с садом

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Завтра дошколята образовательной площадки с дошкольными группами «Василёк» ГБОУ Школа №2073 навсегда простятся со своим любимым детским садом.

Порядка 30 девчонок и мальчишек группы «Солнышко» сделают первый шаг во взрослую жизнь, оставив свои садовские игрушки и забавы младшим детям.

Традиционный праздничный выпускной вечер станет завершающим этапом беззаботной садовской жизни. Будущие первоклассники приготовили для гостей своего праздника концертную программу, а родители и воспитатели выпускников, в свою очередь, постараются сделать этот день незабываемым.

Выпускной вечер подготовительной группы «Солнышко» детского сада «Василёк» пройдёт 25 мая. Начало в 16.00.