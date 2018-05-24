Ещё
Детские лагеря в Костромской области проходят тщательную проверку специалистами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детские лагеря в Костромской области проходят тщательную проверку специалистами 

k1news.ru 41 минуту назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области началась приемка загородных лагерей, куда уже совсем скоро должны приехать первые группы детей, сообщает ОТРК «Русь».
Первым на очереди стал лагерь «Синие дали», куда приехали сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас на территории лагеря идет окос травы, все остальное уже сделано. Детей здесь ждут к 26 мая.
В этом году мы отремонтировали и сделали новые туалетные комнаты в одном из детских корпусов, что нас очень радует. И отремонтировали нашу эстраду, там, где дети проводят свои мероприятия. Мы заказали новый шикарный баннер, покрасили сцену. Я думаю, что ребятки когда приедут, будут удивлены, что у нас на эстраде, их любимом месте, будет очень красиво, — рассказала директор загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали» Вера ДВАЛИ.
Специалисты проверили все помещения на территории лагеря, посмотрели, как обустроены спальные корпуса, проверили наличие воды и света, готовность столовой.
Первое впечатление положительное, — отмечает главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Костромской области Татьяна ГАЛАМИЙ.
Если здесь найдет недочеты, то на их устранение дадут 3 дня. В этом году «Синие дали» примут 4 смены по 160 детей. Всего в регионе будут работать 10 загородных оздоровительных центров, 290 учреждений с дневным пребыванием детей и 8 санаториев.
k1news.ru: последние новости
На костромских водоемах усилят контроль за отдыхом детей Родителей костромских подростков, которые гуляли на крыше многоэтажки, отчитали Кострома и Дагестан – как будем сотрудничать до 2020 года?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыграл и умер: актеры, повторившие судьбу героев
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя1
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров12
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение