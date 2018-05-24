Детские лагеря в Костромской области проходят тщательную проверку специалистами

В Костромской области началась приемка загородных лагерей, куда уже совсем скоро должны приехать первые группы детей, сообщает ОТРК «Русь».

Первым на очереди стал лагерь «Синие дали», куда приехали сотрудники Роспотребнадзора . Сейчас на территории лагеря идет окос травы, все остальное уже сделано. Детей здесь ждут к 26 мая.

В этом году мы отремонтировали и сделали новые туалетные комнаты в одном из детских корпусов, что нас очень радует. И отремонтировали нашу эстраду, там, где дети проводят свои мероприятия. Мы заказали новый шикарный баннер, покрасили сцену. Я думаю, что ребятки когда приедут, будут удивлены, что у нас на эстраде, их любимом месте, будет очень красиво, — рассказала директор загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали» Вера ДВАЛИ.

Специалисты проверили все помещения на территории лагеря, посмотрели, как обустроены спальные корпуса, проверили наличие воды и света, готовность столовой.

Первое впечатление положительное, — отмечает главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Костромской области Татьяна ГАЛАМИЙ.

Если здесь найдет недочеты, то на их устранение дадут 3 дня. В этом году «Синие дали» примут 4 смены по 160 детей. Всего в регионе будут работать 10 загородных оздоровительных центров, 290 учреждений с дневным пребыванием детей и 8 санаториев.