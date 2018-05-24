Детские лагеря в Костромской области проходят тщательную проверку специалистами 

В Костромской области началась приемка загородных лагерей, куда уже совсем скоро должны приехать первые группы детей, сообщает ОТРК «Русь».
Первым на очереди стал лагерь «Синие дали», куда приехали сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас на территории лагеря идет окос травы, все остальное уже сделано. Детей здесь ждут к 26 мая.
В этом году мы отремонтировали и сделали новые туалетные комнаты в одном из детских корпусов, что нас очень радует. И отремонтировали нашу эстраду, там, где дети проводят свои мероприятия. Мы заказали новый шикарный баннер, покрасили сцену. Я думаю, что ребятки когда приедут, будут удивлены, что у нас на эстраде, их любимом месте, будет очень красиво, — рассказала директор загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали» Вера ДВАЛИ.
Специалисты проверили все помещения на территории лагеря, посмотрели, как обустроены спальные корпуса, проверили наличие воды и света, готовность столовой.
Первое впечатление положительное, — отмечает главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Костромской области Татьяна ГАЛАМИЙ.
Если здесь найдет недочеты, то на их устранение дадут 3 дня. В этом году «Синие дали» примут 4 смены по 160 детей. Всего в регионе будут работать 10 загородных оздоровительных центров, 290 учреждений с дневным пребыванием детей и 8 санаториев.