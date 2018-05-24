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Третья тройня за начало года родилась в клинической больнице Дагестана
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Третья тройня за начало года родилась в клинической больнице Дагестана 

Mirmol.ru 29 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Третья тройня за начало года родилась в клинической больнице ДагестанаВ роддоме № 3 Республиканской клинической больницы Махачкалы родилась тройня. По счету это третья родившаяся тройня с начала 2018 года.
Вес детей от 1,550 к. до 1,9 кг. Дети получили необходимую терапию и чувствуют себя хорошо.
Мать детей Албият Джабраилова прокомментировала столь важное для нее событие, — «Ощущения словами не передать, чувствую себя хорошо. Муж тоже обрадовался, счастливее его, по-моему, никого нет. Мы очень благодарны Всевышнему за этот подарок».
На данное время у семьи Джабраиловых нет собственного жилья, но они надеются на помощь со стороны государства.
«С мужем работаем на заводе КЭМЗ. Сейчас я в декрете и муж работает один, зарплата маленькая. И с прибавлением в семье снимать квартиру будет значительно сложнее и поэтому первое время будем жить у моих родителей. Будем надеяться хоть на какую-то государственную помощь«, — добавила Албият Джабраилова.
По данным главврача РКБ по акушерству и гинекологии Магомеда Алигаджиева, в РКБ были приняты более 1,5 тысяч родов. За 2018 год в больнице родились 26 двойни и 3 тройни.
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