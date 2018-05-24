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В тольяттинский двор для детей завезли песок со стеклом
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В тольяттинский двор для детей завезли песок со стеклом 

63.ru 17 минут назад
Фото: 63.ru
Жители автограда пожаловались в управляющую компанию на содержимое детской песочницы. Горожане нашли там стеклянные предметы.
Дети могут пораниться стеклянными колпачками
— Песок привезли во двор на улице Дзержинского, 32 в начале мая. Я обнаружила стекло в большом количестве 17 мая, когда прогуливалась с ребенком, — рассказала местная жительница.
Песочница представляет опасность для малышей
По словам женщины, коммунальные работники пока не устранили проблему. Жильцам дома приходится гулять с детьми во дворах по соседству.
В управляющей компании 63.ru прокомментировали, что знают о завозе некачественного песка во двор на улице Дзержинского, 32. Вопрос находится на контроле у руководителя организации.
63.ru: последние новости
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