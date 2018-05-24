В тольяттинский двор для детей завезли песок со стеклом

Жители автограда пожаловались в управляющую компанию на содержимое детской песочницы. Горожане нашли там стеклянные предметы.

Дети могут пораниться стеклянными колпачками

— Песок привезли во двор на улице Дзержинского, 32 в начале мая. Я обнаружила стекло в большом количестве 17 мая, когда прогуливалась с ребенком, — рассказала местная жительница.

Песочница представляет опасность для малышей

По словам женщины, коммунальные работники пока не устранили проблему. Жильцам дома приходится гулять с детьми во дворах по соседству.

В управляющей компании 63.ru прокомментировали, что знают о завозе некачественного песка во двор на улице Дзержинского, 32. Вопрос находится на контроле у руководителя организации.