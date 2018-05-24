Ещё
Детские дома отдыха разрешат брать в аренду
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детские дома отдыха разрешат брать в аренду 

Парламентская газета 10 минут назад
Фото: Парламентская газета
Детские дома творчества, образовательные центры и санатории можно будет официально взять в аренду. Соответствующий законопроект 24 мая Госдума приняла в третьем чтении.
Теперь власти регионов получат право сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры и земельные участки, на которых они находятся.
Речь идёт не только о санаториях и домах творчества, но и об оздоровительных лагерях, учреждениях, предназначенных для оказания медпомощи, их социальной защиты и обслуживания.
Пока что, по действующему законодательству, имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей может использоваться только по назначению.
Сдать объекты в аренду разрешат только в том случае, если проверка покажет, что это не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи, детского досуга.
Парламентская газета: последние новости
В Челябинской области обнаружили тело предпринимателя с ножевыми ранениями Государство будет сдавать в аренду детские дома творчества и санатории Петренко предложила усилить контроль за детским питанием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыграл и умер: актеры, повторившие судьбу героев
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя1
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров12
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение