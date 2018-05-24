Детские дома отдыха разрешат брать в аренду

Детские дома творчества, образовательные центры и санатории можно будет официально взять в аренду. Соответствующий законопроект 24 мая Госдума приняла в третьем чтении.

Теперь власти регионов получат право сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры и земельные участки, на которых они находятся.

Речь идёт не только о санаториях и домах творчества, но и об оздоровительных лагерях, учреждениях, предназначенных для оказания медпомощи, их социальной защиты и обслуживания.

Пока что, по действующему законодательству, имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей может использоваться только по назначению.

Сдать объекты в аренду разрешат только в том случае, если проверка покажет, что это не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи, детского досуга.