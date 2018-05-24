Детей обучили грамоте на интеллектуальной площадке

Педагоги дошкольного отделения образовательного комплекса «Юго-Запад» рассказали о подготовке детей к обучению грамоте. От базовых навыков зависят успехи ребенка не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.

Дошколята овладевают чтением и написанием текстов на занятиях кружка «Интеллектуальная площадка: обучение грамоте». Недавний урок учитель-логопед Половко Неля Николаевна разработала так, чтобы он не был принудительным для детей.

Тем не менее ученики добились многих хороших результатов: научились проводить фонетический анализ слов, сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук. Ребята познакомились с графическим изображением буквы, и научились читать слоги и слова.

«В своей работе с дошкольниками я использую основной метод обучения — это наглядность. Мои воспитанники не только видят буквы и слышат звуки, но и могут на практике в тетради применить полученные знания и умения, осуществить самоконтроль, самооценку своей работы. Древняя пословица гласит: «Я слышу — я забываю, я вижу — я запоминаю, я делаю — я понимаю», — комментирует свою работу Неля Николаевна.