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Губернатор Севастополя рассказал о решении социальных вопросов военных и улучшении инфраструктуры в регионе
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Губернатор Севастополя рассказал о решении социальных вопросов военных и улучшении инфраструктуры в регионе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дмитрий Овсянников поблагодарил за помощь Министерство обороны России.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о том, как решаются социальные вопросы военнослужащих и инфраструктуры в регионе.
Как заявил Овсянников, Севастополь — историческая база Черноморского флота, поэтому вопросы обеспечения военнослужащих решаются совместно с Министерством обороны России. По словам Овсянникова, уже в ближайшее время 200 военных получат ключи от нового жилья. Для их детей строятся и реконструируются детские сады.
«У нас хорошая ситуация. Построены и реконструированы 5 детских садов. Решением министра обороны нам были переданы еще 8 детсадов, что практически сводит на нет очередь», — рассказал губернатор.
Помимо этого, он заявил, что продолжается создание комфортной инфраструктуры в Казачьей бухте: там открываются новые школы и детские сады. Именно в этом месте, как сказал губернатор, живет множество военнослужащих. Для них будет построен парк, а для занятий их детей — яхт-клуб.
Также Овсянников рассказал о трассе «Таврида». По его словам, данный проект является ключевым.
«Конечно, проект «Таврида» является ключевым. Знаковым было открытие Крымского моста. Прогнозируется поток туристов, автомобилей, поэтому дороги и развязки должны быть качественными», — заявил Овсянников.
По его словам, проектируется 3 новых участка дороги в центре города, разрабатывается проект улично-дорожной сети, что является существенным шагом в развитии транспортной логистики. Также губернатор отдельно поблагодарил Министерство обороны России за вклад в развитие местного аэропорта.
«Спасибо министру обороны за развитие аэропорта «Бельбек». Министерство обороны сделало его аэропортом двойного базирования и строит в нем новую взлетно-посадочную полосу. Мы работаем рука об руку», — заявил Овсянников.
22-й Петербургский международный экономический форум начал свою работу 24 мая. В нем принимают участие 15 тысяч человек из 140 стран мира. Впервые на ПМЭФ присутствует стенд телеканала «Звезда». На нем смонтирована выездная студия и проходят трансляции новостных выпусков.
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