Губернатор Севастополя рассказал о решении социальных вопросов военных и улучшении инфраструктуры в регионе

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о том, как решаются социальные вопросы военнослужащих и инфраструктуры в регионе.

Как заявил Овсянников, Севастополь — историческая база Черноморского флота, поэтому вопросы обеспечения военнослужащих решаются совместно с Министерством обороны России. По словам Овсянникова, уже в ближайшее время 200 военных получат ключи от нового жилья. Для их детей строятся и реконструируются детские сады.

«У нас хорошая ситуация. Построены и реконструированы 5 детских садов. Решением министра обороны нам были переданы еще 8 детсадов, что практически сводит на нет очередь», — рассказал губернатор.

Помимо этого, он заявил, что продолжается создание комфортной инфраструктуры в Казачьей бухте: там открываются новые школы и детские сады. Именно в этом месте, как сказал губернатор, живет множество военнослужащих. Для них будет построен парк, а для занятий их детей — яхт-клуб.

Также Овсянников рассказал о трассе «Таврида». По его словам, данный проект является ключевым.

«Конечно, проект «Таврида» является ключевым. Знаковым было открытие Крымского моста. Прогнозируется поток туристов, автомобилей, поэтому дороги и развязки должны быть качественными», — заявил Овсянников.

По его словам, проектируется 3 новых участка дороги в центре города, разрабатывается проект улично-дорожной сети, что является существенным шагом в развитии транспортной логистики. Также губернатор отдельно поблагодарил Министерство обороны России за вклад в развитие местного аэропорта.

«Спасибо министру обороны за развитие аэропорта «Бельбек». Министерство обороны сделало его аэропортом двойного базирования и строит в нем новую взлетно-посадочную полосу. Мы работаем рука об руку», — заявил Овсянников.