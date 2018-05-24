Минобороны РФ передало Севастополю восемь детсадов и два летних лагеря

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение о передаче в собственность города объектов, которые в данный момент находятся в ведомственном подчинении Министерства обороны РФ . В собственность Севастополя передали восемь детских садов и два детских летних лагеря «Омега» и «Алсу». Еще одна школа, подведомственная Минобороны, будет передана позже.

«Такое решение позволит оживить объекты, в особенности пионерлагеря «Алсу» и «Омега». Вы знаете, как у нас форсируются стройка и ремонт в лагерях «Ласпи» и «Горный», они уже полноценно функционируют. Такая же задача у нас по «Алсу» и «Омеге», — отметил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин

На данный момент уже создана рабочая группа при заместителе председателя правительства по вопросам приема объектов, их дальнейшего финансирования и ремонта. Все объекты, переданные в собственность города, пройдут оценку состояния. При необходимости в детских садах также проведут ремонтные работы.

«Если есть необходимость ремонтных работ, они, безусловно, будут проводиться, с обязательным условием не нарушать интересов детей и родителей. Если будут капитальные ремонты, дети будут временно распределены по другим учреждениям», — сообщил Зайнуллин.