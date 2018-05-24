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Дума разрешила сдавать детские дома и санатории в аренду
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Дума разрешила сдавать детские дома и санатории в аренду 

ИД «Собеседник» 1 час назад
ГД приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий сдавать в аренду ряд объектов социальной инфраструктуры.
Как передаёт «Парламентская газета», региональные власти получат право сдавать в аренду детские дома творчества, образовательные центры, санатории, оздоровительные лагеря, а также учреждения, предназначенные для оказания медпомощи, социальной защиты и обслуживания. Объекты можно будет сдавать вместе с земельными участками, на которых они находятся.
Как сказано в законопроекте, сдавать в аренду эти объекты можно будет только в том случае, если это не помешает образовательному процессу, медицинской и социальной помощи, а также проведению детского досуга.
Сейчас использовать объекты социальной инфраструктуры для детей разрешается только по назначению.
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