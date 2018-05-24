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Зеленоградский Дворец творчества проводит День открытых дверей и детский праздник
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Зеленоградский Дворец творчества проводит День открытых дверей и детский праздник 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
1 июня, в Международный день защиты детей, Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи приглашает юных жителей района Старое Крюково и их родителей на праздничные мероприятия.
В этот день во Дворце состоится детский праздник «Солнышко в ладошках», с участием театра-студии «Новая сказка» и хореографических коллективов ЗДТДиМ. Зрителей ждут увлекательные игры, конкурсы, развлечения.
Кроме того, с 14 до 18 часов в театральной части Дворца пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут ознакомиться с образовательными программами Дворца творчества, а вот запись в его творческие объединения (в том числе — платные) откроется чуть позже — 4 июня, на портале госуслуг.
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