Зеленоградский Дворец творчества проводит День открытых дверей и детский праздник

1 июня, в Международный день защиты детей, Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи приглашает юных жителей района Старое Крюково и их родителей на праздничные мероприятия.

В этот день во Дворце состоится детский праздник «Солнышко в ладошках», с участием театра-студии «Новая сказка» и хореографических коллективов ЗДТДиМ. Зрителей ждут увлекательные игры, конкурсы, развлечения.

Кроме того, с 14 до 18 часов в театральной части Дворца пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут ознакомиться с образовательными программами Дворца творчества, а вот запись в его творческие объединения (в том числе — платные) откроется чуть позже — 4 июня, на портале госуслуг.