Ещё
Яркий отдых запомнится надолго
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Яркий отдых запомнится надолго 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С 2016 года в столице работает городская программа «Московская смена». Как говорит председатель Общества многодетных семей Москвы Наталья Карпович, это огромная помощь тем семьям, у которых нет возможности вывезти ребенка на отдых, нет бабушек и дедушек или дачи.
Добрая традиция
Этим летом для школьников в возрасте от 7 до 14 лет откроются 247 центров дневного пребывания. Начинаться смена будет в 9 утра, а заканчиваться в 7 часов вечера — по просьбе родителей время пребывания детей продлили на час.
— За детьми будут смотреть четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников, — рассказал руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
Голодными ребята тоже не останутся — их ждет трехразовое питание. В каждом учреждении города — своя программа.
— Мы предусмотрели так называемую линейную программу. Это значит, что если ребенок приходит каждый день, то программа перекликается с тем, что было вчера, — пояснил Кибовский.
В обязательной части — групповые посещения культурных учреждений столицы: музеев, театров, выставочных залов.
Пятая четверть
Больше площадок — 132 — откроется на базе общеобразовательных учреждений.
— Для нас это фактически пятая четверть, — сказал заместитель руководителя Департамента образования Павел Карпов. — Конечно, важна образовательная составляющая. Ребята смогут посещать кружки, творческие студии, участвовать в развлекательных мероприятиях на улице. А кто-то сможет подтянуть знания по предметам.
Доступная программа
В «Московской смене» смогут принять участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены четыре площадки на базе реабилитационных организаций. С детьми, у которых есть трудности с социализацией, учебой, в центрах соцзащиты будут работать психологи и другие специалисты.
— Планируем принять около 7 тысяч ребят, — сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
Спорт открыт для всех
Смена пройдет и в спортшколах, сказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Подать заявку могут все желающие.
— Порядка 28 учреждений примут участие в «Московской смене», — рассказал он. — Дети смогут заняться баскетболом, волейболом, футболом и другими видами спорта.
ВАЖНО
Запись на программу летнего отдыха для детей «Московская смена» стартует уже 25 мая. Заявки принимаются в общеобразовательных и спортивных школах, учреждениях соцзащиты.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин пригласил москвичей на «Маркет местной еды» Благотворительная ярмарка помогает больным детям Американка изобрела приложение для «расшифровки» детского плача
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров13
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение