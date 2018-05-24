Яркий отдых запомнится надолго

С 2016 года в столице работает городская программа «Московская смена». Как говорит председатель Общества многодетных семей Москвы Наталья Карпович , это огромная помощь тем семьям, у которых нет возможности вывезти ребенка на отдых, нет бабушек и дедушек или дачи.

Добрая традиция

Этим летом для школьников в возрасте от 7 до 14 лет откроются 247 центров дневного пребывания. Начинаться смена будет в 9 утра, а заканчиваться в 7 часов вечера — по просьбе родителей время пребывания детей продлили на час.

— За детьми будут смотреть четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников, — рассказал руководитель Департамента культуры Александр Кибовский

Голодными ребята тоже не останутся — их ждет трехразовое питание. В каждом учреждении города — своя программа.

— Мы предусмотрели так называемую линейную программу. Это значит, что если ребенок приходит каждый день, то программа перекликается с тем, что было вчера, — пояснил Кибовский.

В обязательной части — групповые посещения культурных учреждений столицы: музеев, театров, выставочных залов.

Пятая четверть

Больше площадок — 132 — откроется на базе общеобразовательных учреждений.

— Для нас это фактически пятая четверть, — сказал заместитель руководителя Департамента образования Павел Карпов . — Конечно, важна образовательная составляющая. Ребята смогут посещать кружки, творческие студии, участвовать в развлекательных мероприятиях на улице. А кто-то сможет подтянуть знания по предметам.

Доступная программа

В «Московской смене» смогут принять участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены четыре площадки на базе реабилитационных организаций. С детьми, у которых есть трудности с социализацией, учебой, в центрах соцзащиты будут работать психологи и другие специалисты.

— Планируем принять около 7 тысяч ребят, — сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян

Спорт открыт для всех

Смена пройдет и в спортшколах, сказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев . Подать заявку могут все желающие.

— Порядка 28 учреждений примут участие в «Московской смене», — рассказал он. — Дети смогут заняться баскетболом, волейболом, футболом и другими видами спорта.

ВАЖНО

Запись на программу летнего отдыха для детей «Московская смена» стартует уже 25 мая. Заявки принимаются в общеобразовательных и спортивных школах, учреждениях соцзащиты.