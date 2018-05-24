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«Кормим 2 раза в день»: в сызранской школе-интернате рассказали о питания детей-инвалидов
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«Кормим 2 раза в день»: в сызранской школе-интернате рассказали о питания детей-инвалидов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Представители сызранского филиала жигулевской школы-интерната №2 прокомментировали результаты проверки, которую сотрудники прокуратуры провели в образовательных учреждениях города.
— Появилось сообщение, что более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не обеспечивали бесплатным двухразовым горячим питанием. Дети ели за счет своих родителей. В результате получилось недопонимание. В Сызрани наша школа — единственное специализированное учреждение для обучения детей с ОВЗ. Таких учеников 243. Для них организовано бесплатное двухразовое горячее питание. Дети, которые посещают группу продленного дня, до 18.00, получают еще бесплатный полдник. Сотрудники прокуратуры уточнили, что представители ведомства озвучили результаты проверок всех общеобразовательных школ города. У нас нарушений по части организации питания нет, — рассказали представители образовательного учреждения.
По их словам, рацион питания учеников интерната разнообразный. В меню входят мясные, молочные продукты, овощи, свежие фрукты в достаточном количестве.
— Родительский комитет школы знакомится с меню и организацией питания в столовой, а также следит за качеством продуктов. Родители питанием детей очень довольны, нареканий с их стороны нет, — заверили в школе.
В защиту учебного учрреждения родители учеников даже написали открытое письмо.
— Как кормят наших детей, мы очень довольны. Любой из родителей 243 учащихся может подтвердить, что плата за питание не берется, — говорится в письме.
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