В Госдуме изучают возможность ввода нормы по сопровождению детей старше 10 лет в поездах 

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что в нижней палате парламента изучают вопрос о возможности ввода нормы по сопровождению детей старше 10 лет в поездах дальнего следования. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
«Сейчас мы изучаем этот вопрос (введения сопровождения детей старше 10 лет в поездах — прим. Агентства «Москва»). Возможно, и будем вводить такую норму. Я уже дал соответствующие поручения изучить данную тему, и к этому вопросу мы в июне должны вернуться. Считаю, что сопровождать стоит», — сказал Е. Москвичев.
Ранее генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что пилотный проект по сопровождению детей старше 10 лет в поездах могут запустить на маршруте Москва-Санкт-Петербург.