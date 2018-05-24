В Госдуме изучают возможность ввода нормы по сопровождению детей старше 10 лет в поездах

«Сейчас мы изучаем этот вопрос (введения сопровождения детей старше 10 лет в поездах — прим. Агентства «Москва»). Возможно, и будем вводить такую норму. Я уже дал соответствующие поручения изучить данную тему, и к этому вопросу мы в июне должны вернуться. Считаю, что сопровождать стоит», — сказал Е. Москвичев.