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Раненный одноклассником в Ростовской области ребенок находится в состоянии средней тяжести
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Раненный одноклассником в Ростовской области ребенок находится в состоянии средней тяжести 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Школьник, раненный своим одноклассником из пневматического ружья в городе Шахты Ростовской области, находится в состоянии средней тяжести, сообщила ТАСС в четверг главный врач детской областной больницы Светлана Пискунова.
"Ребенок у нас, в состоянии средней тяжести. «Никаких угроз [осложнения состояния] нет», — сказала Пискунова.
Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области девятилетний мальчик выстрелил в своего одноклассника из пневматического ружья, ЧП произошло во внеурочное время. 22 мая пострадавшего доставили в хирургическое отделение шахтинской детской больницы. В четверг мальчика перевели в областную детскую больницу, вместе с ним находится мама.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, сейчас проводится проверка.
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