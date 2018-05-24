Раненный одноклассником в Ростовской области ребенок находится в состоянии средней тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. / ТАСС /. Школьник, раненный своим одноклассником из пневматического ружья в городе Шахты Ростовской области, находится в состоянии средней тяжести, сообщила ТАСС в четверг главный врач детской областной больницы Светлана Пискунова.

"Ребенок у нас, в состоянии средней тяжести. «Никаких угроз [осложнения состояния] нет», — сказала Пискунова.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области девятилетний мальчик выстрелил в своего одноклассника из пневматического ружья, ЧП произошло во внеурочное время. 22 мая пострадавшего доставили в хирургическое отделение шахтинской детской больницы. В четверг мальчика перевели в областную детскую больницу, вместе с ним находится мама.