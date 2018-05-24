В Ростовской области школьник выстрелил в одноклассника из пневматического ружья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. / ТАСС /. Девятилетний мальчик выстрелил в своего одноклассника в городе Шахты Ростовской области из пневматического ружья, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщили ТАСС в администрации города.

"Ситуация произошла во внеурочное время. 22 мая в приемное отделение городской детской больницы города Шахты поступил несовершеннолетний ребенок", — сказала собеседница агентства, добавив, что пуля попала ему в шею. «Мальчик 2008 года рождения — пострадавший, состояние ребенка удовлетворительное», — сказала она.

По данным администрации города, ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение детской городской больницы. В четверг мальчик переведен в областную детскую больницу. Вместе с ним находится мама.