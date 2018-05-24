Детские санатории и дома творчества в России можно будет арендовать

Детские дома творчества, образовательные центры и санатории можно будет официально взять в аренду, соответствующий законопроект Госдума приняла в четверг в третьем чтении, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

«Теперь власти регионов получат право сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры и земельные участки, на которых они находятся. Речь идет не только о санаториях и домах творчества, но и об оздоровительных лагерях, учреждениях, предназначенных для оказания медпомощи, их социальной защиты и обслуживания», — говорится в сообщении.

По действующему законодательству, имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей, может использоваться только по назначению.

Такие объекты можно будет сдавать в аренду только в том случае, если это не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи, детского досуга.