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Детские санатории и дома творчества в России можно будет арендовать
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Детские санатории и дома творчества в России можно будет арендовать 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Детские дома творчества, образовательные центры и санатории можно будет официально взять в аренду, соответствующий законопроект Госдума приняла в четверг в третьем чтении, сообщается на сайте «Парламентской газеты».
«Теперь власти регионов получат право сдавать в аренду объекты детской социальной инфраструктуры и земельные участки, на которых они находятся. Речь идет не только о санаториях и домах творчества, но и об оздоровительных лагерях, учреждениях, предназначенных для оказания медпомощи, их социальной защиты и обслуживания», — говорится в сообщении.
По действующему законодательству, имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей, может использоваться только по назначению.
Такие объекты можно будет сдавать в аренду только в том случае, если это не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи, детского досуга.
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