В Курумоче вынужденно сел самолет рейса Анталья — Екатеринбург из-за плохого самочувствия ребенка

По предварительным данным, у малыша были признаки кишечной инфекции. Для пострадавшего в аэропорт прибыла бригада самарской скорой. Медики оказали ребенку помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.