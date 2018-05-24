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В Курумоче вынужденно сел самолет рейса Анталья — Екатеринбург из-за плохого самочувствия ребенка
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В Курумоче вынужденно сел самолет рейса Анталья — Екатеринбург из-за плохого самочувствия ребенка 

Волга Ньюс 2 часа назад
По предварительным данным, у малыша были признаки кишечной инфекции. Для пострадавшего в аэропорт прибыла бригада самарской скорой. Медики оказали ребенку помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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