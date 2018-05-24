Почему в Рязани тонут дети? Как избежать трагедии на водоеме

Купальный сезон в регионе еще не начался, но уже приходится разбираться в причинах сразу нескольких смертей. 30 апреля в реке Плетенка захлебнулся восьмилетний мальчик, через несколько дней трехлетняя девочка утонула в Пре.

Не уберегли

На обе смерти в регионе обратили внимание, потому что погибли дети. А ведь на самом деле, по словам, начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова , в этом году на водоемах региона утонули уже восемь человек, включая двух детей.

Сначала утонул мальчик в реке Плетенка. К водоему он пошел с младшим братом. В какой-то момент начал тонуть. Взрослые вытащили ребенка на берег, но искусственное дыхание не помогло. Ребенка не стало.

Уже на следующий день после трагедии, 1 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал срочно принять меры для обеспечения безопасности на воде. При этом особое внимание уделить безопасности именно детей.

Но уже через несколько дней еще одна трагедия — в этот раз на Пре. Подробностей гибели ребенка раскрывать не будем — до сих пор не ясно, как все случилось на самом деле. Известно только, что у реки отдыхали мать с тремя детьми. Случилось ЧП. Спасти мать смогла только двоих. Тело трехлетней девочки нашли через несколько дней — в километре вниз по течению Пры.

По словам Сергея Филиппова, причиной смерти трехлетней девочки стало купание в необорудованном и запрещенном для этого месте, нарушение правил поведения на воде.

«Хотелось бы призвать родителей не оставлять детей без присмотра. Отдыхать лучше в специально оборудованных для купания местах», — сказал Филиппов.

Все зависит от взрослых

На место любой трагедии на воде вместе со спасателями оперативно выезжают и следователи. Так это было и с несчастным случаем на Пре. По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Рязанской области Анжелики Евдокимовой, в настоящее время следователи Рязанского МСО разбираются в случившемся. При этом Евдокимова обращает внимание, что уголовных дел ни в прошлом, ни в этом году по факту смерти на воде рязанские следователи не возбуждали.

В каждом случае они проводили тщательную доследственную проверку, по итогам которой выясняли, что имел место несчастный случай. Если бы следователи выявили какую-то преступную небрежность со стороны взрослых в случае, когда утонул ребёнок, речь шла бы об уголовной ответственности.

«Следственное управление не устает обращаться к населению с напоминаниями о том, что жизнь и здоровье маленьких детей всецело зависят от нас, взрослых, — говорит Анжелика Евдокимова. — Советуем провести инструктаж со своими детьми, рассказать им, где, когда, в каком месте, с кем можно купаться. Малышей ни в коем случае нельзя отпускать одних на водоем. И если вы с детьми находитесь рядом с водой, то ваше внимание всецело должно быть на них. Потому что за минутным отвлечением может последовать трагедия».

Вызывайте скорую

«Последний пример гибели ребёнка на воде — вопиющий, — считает первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачёв . — Мы, взрослые люди, максимально должны мобилизоваться в момент опасности. И должны уделять повышенное внимание своим детям».

Купаться, по словам Грачёва, можно только на оборудованных официальных пляжах. На дикие пляжи и глубокие пруды грамотные и умные родители не должны выходить, если желают добра своим детям.

«Никогда не забывайте: при любом ЧП — сразу же, немедленно, вызывайте скорую помощь», — напоминает Грачёв.

При этом первым замминистра здравоохранения региона советует рязанцам повторить правила оказания первой помощи. Освежить знания могут помочь специалисты Центра медицинской профилактики.

Кстати, о профилактике. Эта тема с приближением летнего сезона в числе главных и в министерстве образования и молодёжной политики региона. Ведомство по традиции направляет во все образовательные учреждения области памятки об организации безопасного купания. Эти памятки размещают и на сайтах, и на информационных стендах школ.

«Кроме того, мы следим за тем, чтобы во всех образовательных учреждениях в конце учебного года прошли уроки на тему безопасного поведения на воде, в лесу, на дороге, дома, — рассказывает замминистра образования и молодёжной политики Ольга Васина. — Особое внимание этим темам уделяют на родительских собраниях».

Будем надеяться, что все эти меры помогут в дальнейшем избежать трагедий. Но, повторимся, все зависит от родителей.