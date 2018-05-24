СК проверит случаи выпадения детей из окон домов в Тосненском районе

Следственный комитет РФ в Ленинградской области проверит несчастные случаи травмирования детей в Тосненском районе региона.

Днем 23 мая в больницу города Тосно доставили трехлетнего мальчика с тяжелейшими травмами головы. По предварительным данным правоохранителей, ребенок выпал из окна комнаты, расположенной на 2-м этаже жилого дома на улице Рабочая. Известно, что дома малыш находился со своей матерью, которая ненадолго оставила мальчика без присмотра. В настоящее время состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, имеется положительная динамика.

Вечером того же дня в тосненскую больницу в состоянии комы был доставлен 9-летний мальчик с тяжелейшими травмами головы и тела. Ребенок находился в гостях у своего друга в доме на Советском проспекте в поселке Ульяновка. Стоя возле открытого окна квартиры, расположенной на 2-м этаже, мальчик переговаривался с кем-то с улицы, после чего выпал из окна. В настоящее время состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

По каждому трагическому случаю Следственный комитет проведет проверки, в ходе которых будут устанавлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.