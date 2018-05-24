В Екатеринбурге будут обучать программированию с детского сада

В городе открывается филиал московской школы программирования для детей «Кодабра». На курсах и в летних лагерях детей от 6 до 17 лет научат создавать компьютерные игры и сайты. На днях в Екатеринбурге начнет работу филиал московской Школы программирования и цифрового творчества «Кодабра», в которой ребят от 6 до 17 лет научат создавать компьютерные игры, сайты и приложения. В линейке продуктов Школы — разработанные образовательные программы по созданию игр, программированию в Minecraft, разработке сайтов, видеомонтажу, кибербезопасности.

В течение учебного года занятия проходят в формате двухмесячных курсов, во время школьных каникул — в рамках городских лагерей.

Элементы знакомства с цифровыми технологиями включают в свои программы многие летние лагеря для детей дошкольного и младше школьного возраста, но для нас это — основное направление, и у нас есть ряд преимуществ. Во-первых, мы разговариваем с детьми на «взрослом» языке. Обучающие программы разработаны московскими специалистами, которые работали в лучших ИТ-компаниях России, и они обеспечивают высокий уровень профессионализма. Например, у нас дети 8-12 лет изучают основы Python и Unity — а это профессиональные языки программирования. Для детей младшего и среднего школьного возраста таких программ в городе нет. Во-вторых, в результате курсов ребенок получает не только навыки, но и конечный продукт, с которым может выступать на конкурсах, который может дальше дорабатывать самостоятельно, — рассказывает директор филиала «Кодабры» в Екатеринбурге Анна Семкина

На занятия также приглашаются профессионалы из ИТ-сферы, что становится дополнительным элементом профориентации. «Дети могут посмотреть: вот к ним пришел гость, он — такой же, как они, он живет в Екатеринбурге, но при этом работает на компанию в Канаде», — рассказывает директор екатеринбургского филиала «Кодабры».

Начать кодить юные екатеринбуржцы смогут уже в летом. В июле заработает городской лагерь цифровых навыков Кодабры со сменами по анимации и дизайну игр, созданию игр на Unity, программированию в Minecraft, разработке и дизайну сайтов. Занятия будут проходить в здании Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В. П. Крапивина и на площадке антикафе Альмаматер.

Справка DK.RU Школу «Кодабра» создали московские ИТ-специалисты Дарья Абрамова и Дмитрий Лоханский. С 2014 года выпускниками курсов, городских лагерей, мастер-классов Школы стали более 30 тыс. ребят по всей стране. Сейчас филиалы «Кодабры» работают в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. До конца года в Екатеринбурге планируется открыть еще три площадки школы.

Помимо запуска курсов команда «Кодабры» реализует масштабные социальные некоммерческие проекты — обучает программированию подопечных детских домов, пациентов реабилитационных центров, детей с расстройством аутического спектра.