В парках начались бесплатные языковые занятия для детей

В парках города стартовали группы по изучению английского языка для детей. Все занятия проводятся бесплатно, достаточно только выбрать самую близкую к дому группу и привести детей в определенное время на прогулку.

В Перовском парке уроки будут проходить по вторникам. С 16 до 17 часов учителя школы BKC будут учить малышей от 3 до 7 лет, а с 17 до 18 — подростков. Записаться на курс можно здесь и здесь. В «Царицыно» и Парке Горького эта же языковая школа будет учить по четвергам, в «Эрмитаже» — по средам. Записываться за занятия можно на сайте школы.

В Саду им. Баумана по вторникам и субботам детей совершенно бесплатно могут научить говорить не только по-английски, но по-французски или по-немецки. Занятия проводит лингвистический центр «Проланг». По вторникам с 12:00 до 12:45 запланированы занятия для детей от 4 до 8 лет, а по субботам с 15:00 до 15:45 — от 8 до 15 лет. Для регистрации нужно отправить на электронную почту olga.zaonegina@prolangue.ru заявку, в которой указать ФИО ребенка, возраст, дату и время занятия, а также контактный телефон родителей. Занятия проводятся на газоне рядом с детской площадкой.

Здесь же можно по понедельника заниматься испанским. С 11 до 12 школа Espalabra будет петь, играть, веселиться с детьми на испанском. Вход свободный по регистрации.

В парке «Фили» набирают группы — в том числе и детские — для занятий английским языком. Формирование групп и содержание занятий будут зависеть от пожеланий участников. Всех заинтересованных просят позвонить по телефону: +7 926 710 08 40 или написать на электронный адрес преподавателю: sabaturina@rambler.ru — Светлане Анатольевне Батуриной.

Предварительное расписание занятий — понедельник и пятница, с 15:00 до 17:00. Подробнее здесь.

Список парков, участвующих в программе летнего обучения, будет пополняться. Редакция Chips Journal будет информировать читателей об изменениях.

Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.

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