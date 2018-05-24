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О важности здорового образа жизни расскажут в ДК на Академика Королева
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О важности здорового образа жизни расскажут в ДК на Академика Королева 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Мероприятие «Дети за здоровый образ жизни» пройдет там 31 мая.
— Очень важно с ранних лет вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и закаляться по утрам. Мы хотим приобщить детей к пропаганде ЗОЖ: нарисуем большой плакат, призывающий вести здоровый образ жизни, а после на улице перед ДК посадим дерево, как символ новой счастливой жизни, — рассказали в администрации филиала.
Мероприятие начнется в 15.00; приглашаются все желающие. Адрес ДК «Темп» — ул. Академика Королева, д.8, корп. 1. Телефон для справок 8 (495) 616-83-89. (иб)
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