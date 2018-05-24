Занятие в библиотеке провели для детей из Бабушкинского

Воспитанники старших групп одного из структурных подразделений школы № 281 посетили библиотеку № 61, где побывали на интерактивном занятии «Сказки народов мира».

Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Ребята с большим интересом вспомнили уже известные им сказки и познакомились с новыми сочинениями, проявили свою любознательность, активность, наблюдательность и самостоятельность», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, дети проявили особый интерес к интерактивной презентации. (ео)