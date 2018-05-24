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Занятие в библиотеке провели для детей из Бабушкинского
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Занятие в библиотеке провели для детей из Бабушкинского 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Воспитанники старших групп одного из структурных подразделений школы № 281 посетили библиотеку № 61, где побывали на интерактивном занятии «Сказки народов мира».
Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Ребята с большим интересом вспомнили уже известные им сказки и познакомились с новыми сочинениями, проявили свою любознательность, активность, наблюдательность и самостоятельность», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, дети проявили особый интерес к интерактивной презентации. (ео)
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