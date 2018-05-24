У дошкольников из Кузьминок сформировали элементарные математические представления

В старшей группе здания № 6 дошкольного отделения «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова» состоялся открытый просмотр образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений.

— Дети встретились с Машей из народной сказки и выполнили вместе с ней множество интересных заданий: погуляли по числовой тропинке, поискали соседей заданных чисел, создали картины по описанию, закрепив пространственные понятия: вверху, внизу, между, слева, справа, и другие, — отметил представитель учреждения.

После того, как дети помогли сказочным героям навести порядок в лесу, они «вернулись» в детский сад. (вт)