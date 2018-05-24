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У дошкольников из Кузьминок сформировали элементарные математические представления
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У дошкольников из Кузьминок сформировали элементарные математические представления 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В старшей группе здания № 6 дошкольного отделения «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова» состоялся открытый просмотр образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений.
— Дети встретились с Машей из народной сказки и выполнили вместе с ней множество интересных заданий: погуляли по числовой тропинке, поискали соседей заданных чисел, создали картины по описанию, закрепив пространственные понятия: вверху, внизу, между, слева, справа, и другие, — отметил представитель учреждения.
После того, как дети помогли сказочным героям навести порядок в лесу, они «вернулись» в детский сад. (вт)
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