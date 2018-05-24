Юным льготникам из Вешняков предоставляются путёвки на отдых

Детям и подросткам, относящимся к льготным категориям, в Вешняках могут быть предоставлены бесплатные путёвки на отдых. Об этом сообщил глава управы района Сергей Махов.

Он объяснил, что родители или иные законные представители ребёнка льготной категории, проживающие в Москве, могут подать заявление на бесплатную путёвку удалённо через сайт www.mos.ru, либо посредством личного обращения в ГАУК «МОСГОРТУР».

Глава управы обратил внимание жителей на то, что заявочная кампания на следующий год начинается в конце текущего года. В этот раз она проводилась в два этапа. Сначала родители подавали заявления, а затем могли выбрать конкретные организации отдыха и оздоровления из предлагаемого списка. Если же ни один из вариантов не устраивал, то заявитель мог оформить денежную компенсацию в размере 30 000 рублей.

Сергей Махов также напомнил о возможности получения частичной компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путёвки на отдых и оздоровление детей и сопровождающих их лиц. Указанная компенсация выплачивается гражданам, являющимся получателями ежемесячного пособия на ребёнка, при условии предоставления полного пакета соответствующих документов. Заявление на выплату частичной компенсации подаётся только на бумаге в ГАУК «МОСГОРТУР» не позднее двух месяцев после завершения путёвки.

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